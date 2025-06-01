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Спрос на покупку билетов через почту вырос в Тюменской области

Общество, 14:02 15 июня 2025

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Спрос на покупку железнодорожных и авиабилетов в почтовых отделениях Тюменской области вырос в преддверии летних отпусков. Этот показатель по сравнению с прошлым годом выше на 10%. Особой популярностью покупка билетов на почте пользуется среди жителей сёл и отдалённых территорий.

Как напомнили в УФПС Тюменской области, оформить и приобрести транспортные билеты на железнодорожный и авиатранспорт можно во всех почтовых отделениях региона, в том числе и сельских. Сотрудники компании помогут выбрать рейс, построить маршрут, состыковать пересадки.

Возможностью приобрести билеты в почтовых отделениях активно пользуются сельские жители из-за отсутствия железнодорожных станций или их удалённости. Кроме того, не все могут самостоятельно приобретать билеты через Интернет, поэтому клиенты ценят возможность оформить, оплатить, поменять или сдать билет в почтовом отделении рядом с домом.

С началом сезона в этом году больше всего железнодорожных билетов приобрели жители Ялуторовского, Голышмановского, Тобольского и Казанского районов. Среди наиболее востребованных направлений – Краснодар, Москва, Владикавказ, Архангельск, Санкт-Петербург, а также населённые пункты Ямала и Югры.

"Традиционно услуга по продаже билетов пользуется спросом до окончания сезона отпусков, то есть до начала октября. Авиабилеты в отделениях почты России можно оформить в любом направлении, по всему миру. Железнодорожные билеты продаются только в города России (кроме Калининграда), страны СНГ, а также Балтии", — прокомментировала врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

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