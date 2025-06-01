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Центробанк: не существует специальных безопасных счетов, на которые следует переводить деньги

Общество, 15:25 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Центробанке не существует специальных безопасных счетов, на которые следует переводить деньги для сохранности. Об этом еще раз напоминает управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина, комментируя многоходовую схему обмана для хищения денег граждан, в которой могут участвовать лжесотрудники полиции, прокуратуры, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка и других ведомств.

Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Он сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России. Это делается для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности.

"Представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе. На самом деле, если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию.

"Если во время разговора вам предлагают пообщаться последовательно с сотрудниками разных госструктур – это точно признак мошенничества, - подчеркнула Елена Никитина. - Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. При поступлении такого телефонного звонка прекратите разговор и положите трубку. Необходимо знать, что в Центробанке не существует специальных безопасных счетов, на которые следует переводить деньги для сохранности. Кроме того, сотрудники регулятора никогда не звонят самим гражданам, могут только ответить на обращение".

Отделение Банка России по Тюменской области напоминает, что настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам и счетам.

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# мошенничество , Центробанк

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