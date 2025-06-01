  • 21 июня 202521.06.2025суббота
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Два кенгуру-альбиноса живут в тюменском центре реабилитации диких животных

Общество, 17:03 21 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два кенгуру-альбиноса живут в тюменском центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья".

Как рассказала корреспондентам информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра Татьяна Усламина, у животных-альбиносов отсутствует пигмент, их шерсть абсолютно белая, а глаза - красные.

"Их особенность так же в том, что организм не может защититься от солнечных лучей. Такие животные сами это чувствуют и ограничивают свое пребывание на улице. В самые жаркие дни мы не выпускаем их на выгул, чтобы они не получили солнечные ожоги. Рацион и витамины у них, как у всех остальных представителей вида, без особенностей. Кенгуру любят одуванчики, зеленые листья, сено, фрукты, овощи, зерносмесь", — поделилась Татьяна Усламина.

﻿

Самка кенгуру родилась в центре реабилитации диких и экзотических животных два года назад, ее назвали Бетти. Здесь же животное дало потомство. Детеныш тоже оказался альбиносом.

Так как кенгуру в среднем девять месяцев после рождения развиваются в сумке, точная дата появления на свет неизвестна. С момента, когда детеныш начал выбираться из сумки, прошло уже два месяца. Сейчас малыш уже ведет себя как взрослая особь.

﻿

Центр реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" известен в городе тем, что здесь принимают раненых, искалеченных зверей, птиц, лечат их и помогают восстановиться. В 2025 году тюменцы приносили сюда разных птиц. После длительного лечения в июне выпустили енотовидную собаку, ежей.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# животные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 21.06.2025График приема документов при дополнительных экзаменах определили тюменские вузы
19:04 21.06.2025Артем Жога дал старт окружной игре "Зарница 2.0" в Екатеринбурге
18:52 21.06.2025Тоболяков и гостей города приглашают на фестиваль гончарного искусства
18:19 21.06.2025Экотропу на Казачьем взвозе в Тобольске откроют в июле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора