Роспотребнадзор рекомендует покупать черешню только в местах с регулярным контролем качества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменских магазинах и рынках – сезон черешни. Сладкую ягоду привозят из Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Краснодарского края. Роспотребнадзор призывает покупать черешню только в местах с регулярным контролем качества. При выборе ягоды специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на наличие плодоножки. При ее отсутствии в месте прикрепления к ягоде образуются "входные ворота" для попадания внутрь грязи и микробов.

У свежей черешни плодоножка эластичная, зеленого цвета. Если веточка потемневшая, то это может говорить о том, что ягода долго хранилась. Это может негативно сказаться на качестве и вкусе товара.

Качественная черешня должна иметь чистую, гладкую кожицу с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, плотную и упругую мякоть.

Вкусовые качества черешни зависят от сорта и цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом. Темноокрашенные ягоды обладают более насыщенным и сладким вкусом.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости мыть ягоды холодной водой перед употреблением, тщательно промывать в дуршлаге, удаляя мусор.

Если вы не собираетесь есть черешню сразу, её лучше хранить в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую ёмкость без мытья и отделения от черешков — так она дольше сохранится.

Ягоды не следует хранить рядом с яблоками и бананами, поскольку это может ускорить их порчу.