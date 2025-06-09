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Спецуправление по предупреждению и ликвидации аварий АО "Транснефть – Сибирь" отметило 45-летие

Общество, 17:12 09 июня 2025

Фото – Олег Беляев

45-летие с момента образования отмечает коллектив Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) АО "Транснефть – Сибирь".

Подразделение создано в 1980 году для оперативного устранения нештатных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах (МН). СУПЛАВ выполняет все специальные работы, направленные на предупреждение аварий, проводит работы по повышению надежности объектов линейной части магистральных трубопроводов (МТ), а также аварийно-восстановительные работы при ликвидации аварий на МТ, ликвидирует последствия ЧС.

"СУПЛАВ является неотъемлемой частью в цепочке реализации одного из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть – Сибирь" – обеспечение высокого уровня надежности производственных объектов. Численность управления составляет 323 человека. Это все высококвалифицированные специалисты, надежный и сплочённый коллектив, которому по плечу любая производственная задача", – сказал начальник СУПЛАВ Виктор Баженов.

На момент создания в филиале было сформировано три участка: подводно-технических работ, взрывных работ, линейного инженерно-технического обслуживания. Сейчас в состав СУПЛАВ входит девять производственных участков. К уже существовавшим добавились такие участки, как дефектоскопическая лаборатория, два ремонтных, участок откачки нефти, компрессорный участок.

В постоянной готовности к выезду для ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах линейной части и нефтеперекачивающих станций находится 13 единиц болотоходной и плавающей спецтехники, 20 единиц гусеничной и 152 единицы колесной спецтехники, 14 единиц компрессорного оборудования, барокамера. В этом году парк автомобильной и спецтехники филиала пополнился болотоходом, передвижной насосной установкой, двумя "УАЗ-Патриот", тремя жилыми вагонами, до конца года поступит передвижная ремонтная мастерская.

Фото – Олег Беляев

За последние три года существенно обновилась материально-техническая база СУПЛАВ, в том числе оборудование для проведения ремонтов, обследований МТ, ликвидации и локализации разливов. Для обеспечения безопасности водолазных работ в управлении есть контейнерный водолазный комплекс. Планово-предупредительные ремонты и оперативное реагирование на нештатные ситуации на линейной части в условиях заболоченной и сильно обводненной местности на базе СУПЛАВ обеспечивает аварийно-восстановительный поезд из 12 железнодорожных платформ и одного полувагона.

Техническая оснащенность и профессиональный уровень персонала СУПЛАВ позволяют выполнять работы по ремонту линейной части МТ и устранению последствий ЧС на объектах ТЭК в любых природно-климатических условиях. На базе управления создано профессиональное аварийно-спасательное формирование, в состав которого входят 53 спасателя, аттестованных Минэнерго РФ. Также в состав ПАСФ тюменского СУПЛАВ входят территориально удаленные подразделения – дополнительные аварийно-спасательные группы, базирующиеся в центральных ремонтных службах во всех филиалах предприятия численностью от восьми до 15 человек.

Кроме того, работники подразделения активно развивают волонтерское и добровольческое движение, принимают участие в патриотических акциях, корпоративных спортивных мероприятиях. Также оказывают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции: собственными силами плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, направляют необходимое снаряжение и оборудование в зону СВО.

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# АО Транснефть - Сибирь

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