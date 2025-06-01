Здание начальной школы в Аромашево отремонтируют к 1 сентября

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Здание начальной школы отремонтируют в Аромашево ко Дню знаний. Его оснастят новым оборудованием и мебелью. В здании будут учиться все младшие классы райцентра, об этом сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

"К началу учебного года рассчитываем запустить после ремонта здание начальной школы по улице Декабристов. Сегодня там уже идет отделка. По распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора выделены дополнительные средства на приобретение парт, столов и другого необходимого оборудования. Также заключен муниципальный контракт на ремонт дороги по улице Декабристов. Ее расширят под школьные автобусы и общественный транспорт. Построят тротуары и благоустроят территорию", - уточнил глава муниципалитета.

Преображается и районный Дом культуры. Строители приступили к обновлению фасада здания. Изменения произойдут также внутри помещений по дизайн-проекту. Все работы идут по плану.

А для ремонта сельской больницы существующие отделения отделения перераспределили в другие лечебные учреждения. Так хирургическое временно перевели в Голышманово. Объект большой, состоит из многих помещений. После обновления на благоустроенной территории у здания появится пруд.

Глава отметил, что ходатайствовал о передаче инфекционного отделения в муниципальное ведение. Оно не используется, а между тем, в районе его могли бы перепрофилировать под другие нужды.

В числе участков дорог, которые отремонтируют в 2025 г. – трасса от Юрминки до моста на въезде в Кармацку, а также часть дороги Аромашево – Юргинское.

Оксана Корнеенкова