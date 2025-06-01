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Юные тюменцы прочли сказку "Конек-горбунок" на татарском языке

Общество, 19:39 10 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл мероприятий "Сказки народов России в гостях у Петра Ершова" продолжается в Тюменской области. На этот раз в "Дом сказки Ершова" приехали четвероклассники из Андреевской средней школы Тюменского округа, которые изучают татарский язык.

Знаменитой сказке тюменские ремесленники, художники, мастера декоративно-прикладного творчества посвятили массу работ. Их ребятам продемонстрировал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, координатор регионального партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов. Также он познакомил юных гостей с новой книгой "Волшебное ожерелье. „Конек-Горбунок“ Петра Ершова. Век XX – век XXI", в которую вошли издания сказки на 34 языках народов России.

"Есть там и "Конек-Горбунок" на татарском. На этом языке сказка впервые увидела свет в 1953 году, ее перевод сделал поэт Мухаммет Садри, а иллюстрации — художник Рашид Сайфуллин", - поделился Андрей Артюхов.

Ребята сами прочитали на татарском отрывки из сказки, а в завершение их ждал мастер-класс по изготовлению пера Жар-птицы.

Так, 11-летняя Ильзида изучает татарский в школе, на мероприятии она прочитала на нем отрывок из сказки. Девочка рассказала, как она познакомилась с произведением Петра Ершова: "Мама мне один раз предложила посмотреть мультик "Конек-Горбунок", о такой сказке я даже не знала, она мне очень понравилась. Потом я сама в третьем классе прочитала сказку на русском. Читать на татарском было нелегко, но для меня главное — знать свой язык. Нет языка — нет нации. Человек, который знает язык своего народа, может гордиться собой. Я изучаю татарский с первого класса и продолжу обучение".

Проект "Сказки народов России в гостях у Петра Ершова" будет продолжен. Он направлен на взаимодействие культур, воспитание уважения к традициям и языкам народов многонациональной России. 14 июня в Тобольске в рамках областного Сабантуя пройдет конкурс чтецов сказки на татарском языке, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

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# Андрей Артюхов , Конек-Горбунок , татарский язык

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