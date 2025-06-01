Новую партию высокоточного оборудования доставят в зону СВО из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дроны с камерами ночного видения, тепловизионные прицелы, радиостанции и другое высокоточное оборудование отправили в зону специальной военной операции из Тюмени. Передача традиционно осстоялась в Штабе общественной поддержки "Единой России".

В сборе средств на технику традиционно принимают участие местные и первичные отделения партии , активисты "Женского движения ЕР", предприниматели, общественные организации, добровольцы и депутаты всех уровней. Каждую заявку от военных подразделений отрабатывают адресно, сообщает пресс-служба партии.

"Самое главное, бойцы чувствуют поддержку родного региона. Они — наша защита, мы — их опора. И мы не можем подвести наших героев!" — отметила руководитель регисполкома ЕР, председатель комитета облдумы по соцполитике Ольга Швецова.

На передовую груз доставит команда общественной организации "Офицеры России" во главе с Александром Сукаченко.