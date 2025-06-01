Ишимские дети отдохнут в июне на 27 летних площадках

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Шесть спортивных и 21 досуговая площадка работают в первую смену в Ишимском районе. Всего в июне на них отдохнут 800 ребят, сообщает районная администрация.

Площадки работают на базе учреждений культуры и спорта. Ребят ждут игры, соревнования, творческие мастер-классы, квесты, викторины и активный отдых на свежем воздухе.

"Желаем всем участникам ярких впечатлений, новых друзей и незабываемых эмоций! Пусть это лето будет наполнено радостью и вдохновением", - пожелали юным односельчанам в администрации.