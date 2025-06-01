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Почтовые отделения в Тюменской области изменят график работы в праздники

Общество, 19:53 10 июня 2025

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

График работы отделений Почты России в Тюменской области изменится 11 и 12 июня в связи с празднованием Дня России.

Как сообщили в пресс-службе УФПС региона, 11 июня, рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час.

12 июня станет выходным для всех почтовых отделений. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, который заранее согласован с региональным отделением Социального фонда России.

13, 14 и 15 июня почтовые отделения вернутся к обслуживанию клиентов по своему обычному расписанию.

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