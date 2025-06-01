Про последствия процедуры банкротства физлиц рассказали тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться жители Тюменской области. При условии, если общий размер задолженности составляет не менее 25 тыс. рублей, но не более 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

Заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно подать по месту жительства или пребывания в МФЦ. Такой возможностью можно воспользоваться раз в пять лет.

При этом есть ряд ограничений, которые сопутствуют процедуре. После признания банкротом человек не сможет в течение трёх лет занимать управляющие должности в компаниях-юрлицах. Кроме того, на протяжении 10 лет нельзя управлять кредитными и финансовыми организациями, пять лет банкрот обязан уведомлять о своем статусе кредитора при обращении за новым займом. Действует также запрет на регистрацию ИП и повторное банкротство.