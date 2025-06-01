  • 16 июня 202516.06.2025понедельник
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер юго-восточный

Про последствия процедуры банкротства физлиц рассказали тюменцам

Общество, 10:01 16 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться жители Тюменской области. При условии, если общий размер задолженности составляет не менее 25 тыс. рублей, но не более 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

Заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно подать по месту жительства или пребывания в МФЦ. Такой возможностью можно воспользоваться раз в пять лет.

При этом есть ряд ограничений, которые сопутствуют процедуре. После признания банкротом человек не сможет в течение трёх лет занимать управляющие должности в компаниях-юрлицах. Кроме того, на протяжении 10 лет нельзя управлять кредитными и финансовыми организациями, пять лет банкрот обязан уведомлять о своем статусе кредитора при обращении за новым займом. Действует также запрет на регистрацию ИП и повторное банкротство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# банкротство , налоги , УФНС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:29 16.06.2025Более 100 деревьев посадили в сквере 100-летия Аромашевского района
11:18 16.06.2025Тюменцы получили грант в 50 тыс. рублей на развитие проекта "Эль соседо"
11:07 16.06.2025Выпускница тюменской школы стала первой в регионе 200-балльницей на ЕГЭ
10:56 16.06.2025Трем ветеранам СВО вручили удостоверения организации "Держава" в Заводоуковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора