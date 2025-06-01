Стенд Тюменской области открыли на крупном форуме "Путешествуй!" в Москве

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Стенд Тюменской области первый день работает на международном туристическом форуме "Путешествуй!", который проходит в Москве с 10 по 15 июня.

"Тюменская область представляет свои брендовые маршруты "Романовы в Сибири", "Черное золото Сибири", сибирские термы, национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле". Рассказываем и о новинке этого сезона — сельском маршруте "Семь деревень", — рассказала директор туроператорской компании "Путешествия" Виктория Голина.

Она добавила, что все, кто посетят стенд региона в дни проведения форума, смогут приобрести туры в Тюменскую область с 20-процентной скидкой.

Стенд расположен на главной аллее ВДНХ. Акцент сделан на уникальных возможностях региона для оздоровительного и познавательного туризма. Тюменская область презентует себя как главный термальный курорт страны, где сочетаются комфортный отдых, природные богатства и историческое наследие.

Стенд привлекает внимание посетителей. Здесь они могут попробовать тюменское мороженое, минеральную воду, авторские коктейли в баре сибирских напитков, создать индивидуальный маршрут по региону и многое другое. 10 и 12 июня к нему будет вести брендированный робот-доставщик с угощениями.

Отметим, делегация Тюменской области представит на форуме "Путешествуй!" насыщенную программу, посвященную термальному отдыху и культурному наследию региона. Гостей ждут интерактивные активности, розыгрыши, тематические викторины и конкурсы с призами от туристического бренда VisitTyumen.

Инна Пахомова