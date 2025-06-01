Тюменские студенты разработали три варианта управления умным домом
Проект "Умный дом" совершенствуют студенты Тюменского индустриального университета. Они предложат покупателю недвижимости три варианта управления умным домом, а также будут вести техническое обслуживание.
"Обычно компании, которые работают на рынке, не знают, в какую квартиру установят системы, поэтому рассчитывают примерную смету. Мы же, когда будем сотрудничать с девелоперами, можем заранее просчитать готовые комплекты, и пользователю не придется ломать голову, что выбрать. Мы подготавливаем базовый, оптимальный и максимальный варианты. В каждом пользователь может заранее настроить систему под себя. Например, если человеку не нужен контроль температуры, он может его убрать из комплекта", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор идеи, студент ТИУ Алексей Кузьмин.
Он добавил, что согласно их опросу, который его команда провела среди 100 человек, люди готовы заплатить за установку "Умного дома" на этапе покупки недвижимости. На систему в квартиру они могут потратить от 50 до 100 тыс. рублей, в дом – от 100 до 150 тыс. рублей. Поэтому пакет "Базовый" будет стоить до 15 тыс. рублей, а "Люкс" - около 160 тыс. рублей, уточнил Алексей.
"Мы заключаем сотрудничество с девелопером и с производителями устройств. Уже были переговоры с "Новой землей", и они готовы предоставить нам площадку. Еще отмечу, что, помимо установки, мы займемся техническим обслуживанием и сделаем скрипты автоматизации. То есть, чтобы у людей включался чайник, когда они просыпаются, регулировалась дома температура и другое. Все это войдет в подписку, что мы сейчас прорабатываем", – отметил тюменский студент.
Отметим, Алексей Кузьмин представлял свой проект на "Сражении университетских стартапов". Участниками стали команды из вузов России, Китая, Шри-Ланки, Алжира и Казахстана.
Виктория Макарова