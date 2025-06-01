Тюменские студенты разработали три варианта управления умным домом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Проект "Умный дом" совершенствуют студенты Тюменского индустриального университета. Они предложат покупателю недвижимости три варианта управления умным домом, а также будут вести техническое обслуживание.

"Обычно компании, которые работают на рынке, не знают, в какую квартиру установят системы, поэтому рассчитывают примерную смету. Мы же, когда будем сотрудничать с девелоперами, можем заранее просчитать готовые комплекты, и пользователю не придется ломать голову, что выбрать. Мы подготавливаем базовый, оптимальный и максимальный варианты. В каждом пользователь может заранее настроить систему под себя. Например, если человеку не нужен контроль температуры, он может его убрать из комплекта", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор идеи, студент ТИУ Алексей Кузьмин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что согласно их опросу, который его команда провела среди 100 человек, люди готовы заплатить за установку "Умного дома" на этапе покупки недвижимости. На систему в квартиру они могут потратить от 50 до 100 тыс. рублей, в дом – от 100 до 150 тыс. рублей. Поэтому пакет "Базовый" будет стоить до 15 тыс. рублей, а "Люкс" - около 160 тыс. рублей, уточнил Алексей.

"Мы заключаем сотрудничество с девелопером и с производителями устройств. Уже были переговоры с "Новой землей", и они готовы предоставить нам площадку. Еще отмечу, что, помимо установки, мы займемся техническим обслуживанием и сделаем скрипты автоматизации. То есть, чтобы у людей включался чайник, когда они просыпаются, регулировалась дома температура и другое. Все это войдет в подписку, что мы сейчас прорабатываем", – отметил тюменский студент.

Отметим, Алексей Кузьмин представлял свой проект на "Сражении университетских стартапов". Участниками стали команды из вузов России, Китая, Шри-Ланки, Алжира и Казахстана.

Виктория Макарова