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В селе Ялуторовского округа ввели карантин по бешенству

Общество, 17:48 10 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в с. Новоатьялово Ялуторовского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 10 июня запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить четвероногих с территории и заниматься отловом для помещения в зоопарки.

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# бешенство , карантин

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