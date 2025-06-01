В селе Ялуторовского округа ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству животных введен в с. Новоатьялово Ялуторовского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 10 июня запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить четвероногих с территории и заниматься отловом для помещения в зоопарки.