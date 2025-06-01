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Делегация Минэкономразвития посетила стенд Тюменской области на форуме-выставке "Путешествуй!"

Общество, 23:02 10 июня 2025

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Делегация Минэкономразвития России во главе с министром Максимом Решетниковым оценила стенд Тюменской области в рамках выставки-форума "Путешествуй!" на ВДНХ 10 июня, сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

Туристический потенциал региона, горячие источники, Тюменскую область как главный термальный курорт страны презентовала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Особое внимание было уделено концепции "Регион будущего", которая подразумевает кластерный подход в развитии инфраструктуры и территорий. Концепция объединяет туристско-рекреационный кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", мастер-план туристического каркаса Тобольска, термально-туристический комплекс "Кипрея", многопрофильный центр придорожного сервиса с культурно-туристическим центром "Распутин" в селе Покровском.

"Сегодня наш стенд на форуме "Путешествуй!" посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Он признался, что уже традиционно не может пройти мимо. Каждый год специально заходит к нам, чтобы попробовать знаменитый тюменский пломбир и узнать о новых проектах. Мы подробно рассказали о развитии туристско-рекреационных кластеров, перспективах автомобильного, промышленного и сельского туризма, а также о создании комфортной городской среды. Особое внимание уделили термальным ресурсам — нашему уникальному конкурентному преимуществу", — рассказала Мария Трофимова.

Она также отметила, что регион последовательно развивает термально-рекреационное направление, укрепляя статус столицы термальных вод. Уже пятый год подряд Тюменская область открывает единственный в стране термальный сезон, а в этом году стала площадкой для первого Термального конгресса, где эксперты со всей страны обсуждали векторы развития санаторно-курортной отрасли.

Максим Решетников высоко оценил яркую презентацию, разнообразие туристических маршрутов и работу команды, отметив, что Тюменская область традиционно демонстрирует одно из самых ярких позиционирований на выставке.

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# Мария Трофимова , Москва , туризм , форум

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