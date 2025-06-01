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Еще один способ обратной связи по коммунальным вопросам запустили в Уватском районе

Общество, 12:13 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Для оповещения населения о плановых и аварийных работах запустили Telegram-канал в Уватском районе. Также на ресурсе "Туртасского коммунального предприятия" размещают информацию о работах, которые улучшают качество оказываемых услуг и модернизацию системы в целом, сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В канале есть чат, где каждый житель района может направить обращение о качестве услуг, оказываемых потребителю, работе аварийных бригад. Кроме того, можно проинформировать о возникновении аварийных ситуаций", - отметил глава района.

По его словам, все поступившие обращения, жалобы и предложения учтут в работе предприятия.

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# Вячеслав Елизаров , ЖКХ , обратная связь , Уватский район

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