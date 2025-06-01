Мастер-классы и игровые программы могут посетить тюменцы по Пушкинской карте в Менделеевке

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы для взрослых и детей, игровые программы, интерактивные лекции можно посетить по Пушкинской карте в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева летом.

14 и 28 июня в 15 часов начнется индивидуальный экскурс в редкий фонд по книгам, изданным в годы Великой Отечественной войны "Листая старых книг страницы: История побед" (12+).

17 июня в 16 часов стартует мастер-класс по росписи фигурки из гипса "Русская матрешка" (6+).

Игровая программа "Преступление на Книжной улице" по мотивам настолки "Мафия" пройдет 20 июня. Начало — в 17 часов. Персонажи — герои произведений "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. Возрастное ограничение: 12+.

29 июня в 13 часов стартует лекторий-практикум по истории и традиции чаепития в России с созданием авторских чайных купажей "Традиции чаепития: от самовара до современности" (12+).

Стать участником культурных событий и узнать больше о литературе и искусстве можно на Орджоникидзе, 59. Информация о билетах — по ссылке.