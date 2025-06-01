В Тюмени построят двухуровневую развязку в районе Воронинских горок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухуровневую развязку на пересечении Обхода Тюмени с проездом Воронинские горки построят за пять лет. Проектная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

"Общая продолжительность строительства с учетом переустройства инженерных сетей составляет 61,5 месяцев. Решение о начале строительства на сегодняшний день не принято, будет рассматриваться исходя из возможностей бюджета в перспективном периоде", - пояснили в ведомстве.

Общая протяженность новой транспортной артерии составит более 5,4 км. Она включает в себя восемь съездов и путепровод длиною 118,5 погонного метра. Число полос движения - от четырех до шести.

"Появится на объекте и надземный пешеходный переход через автодорогу Обход Тюмени. В подготовительные работы входит переустройство существующих коммуникаций: наружных сетей электроснабжения, сетей газопроводов, сети водоснабжения, канализации и сетей связи", - рассказали специалисты ГУСа.

Для строительства транспортной развязки потребуется изъять 38 земельных участков, образованных из пяти существующих, попадающих под конструктивные элементы. В основном это земли федеральной собственности.

Анжела Лебедева