К концу недели в Тюменской области спадёт жара и пройдут дожди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области к концу недели немного спадет жара, а в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Как сообщает центр Фобос, в праздничный выходной, 12 июня, будет еще жарко – днем до плюс 29, возможны кратковременные дожди. Но уже в субботу температура воздуха станет комфортнее – днем до плюс 24, вероятность осадков сохранится.

В Тюмени 12 июня в течение суток ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Дневная температура составит плюс 29 градусов, ночная – до плюс 17. Ветер южный, умеренный.

В пятницу, 13 июня, днем синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь и плюс 26 градусов. Ночью - дождь, возможна гроза, температура опустится до плюс 17, ветер восточный, умеренный.

В субботу 14 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, местами дымка. Ночью температура не поднимется выше 24 градусов, ночью ожидается плюс 16, ветер северо-западный, умеренный.

В воскресенье, 15 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем от 24 до 26, ночью – плюс 16 градусов. Ветер слабый восточного направления.

Любовь Голышева