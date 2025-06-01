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Маршрут из аэропорта Рощино в Тюмень изменится 15 июня

Общество, 15:42 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрут из аэропорта Рощино в Тюмень изменится 15 июня с 00 часов 1 минуты до 13 часов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Это связано с проведением этапа фестиваля по триатлону Ironstar Tyumen 2025.

Проезд из аэропорта в город будет возможен через ул. Владимира Полякова, как показано на схеме.

пресс-служба аэропорта Рощино | Фото: пресс-служба аэропорта Рощино

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# ограничение движения , Рощино

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