Победители регионального этапа конкурса "Семья года 2025" названы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

250 семей из Тюмени и 12 муниципалитетов области подали заявки на участие в юбилейном, десятом всероссийском конкурсе "Семья года 2025". 65 из них дошли до финала. 19 семей победителей и призёров регионального этапа чествовали в Тюмени 11 июня.

Отметим, что 2025 году победителей определяли в шести номинациях, к традиционным номинациям добавилась новая - "Семья защитника Отечества". Жители Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания и ежегодно входят в число лучших на федеральном уровне.

По итогам оценки жюри, в номинации "Многодетная семья" победили Сергей и Анастасия Бурнашовы из Тюменского района. Лучшей "Молодой семьёй" признаны Андрей и Елена Жарские из Ишимского района. Лучшей "Сельской семьёй" стали Роман и Татьяна Дружинины из Ишимского района. В номинации "Семья – хранитель традиций" победили тюменские семьи Лушниковых и Кухтериных.

Звание "Золотая семья" заслужили жители Голышмановского муниципального округа Леонид и Галина Пуртовы. Победителями в новой номинации "Семья защитника Отечества" стали Виктор и Лариса Усановы, жители Аромашевского района.

"Одним из заданий конкурса был видеоролик-визитка с рассказом о главных достижениях нашей семьи", - рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Сергей и Анастасия Бурнашовы, родители четверых детей из пос. Винизили. По словам супругов, их старшая дочь София занимается живописью и в этом году заняла первое место на конкурсе. Дочь Есения увлекается танцами и получила первое место на международном состязании, проходившем в Москве. Дочка Ева выбрала спорт - занимается дзюдо и уже имеет много наград.

"Наши друзья и родственники просто в шоке, потому что никто не знал, что мы принимаем участие в подобном конкурсе. Мы уже сообщили об этом, когда были непосредственно на награждении, - поделилась Анастасия Бурнашова. - Идёт огромный поток поздравлений, все пишут нам, что мы достойны, что это наша заслуженная награда".

Сергей Бурнашов отметил, что он и его супруга были третьими детьми у своих родителей, а значит, у них был достойный пример. "Хочется выразить родным огромную благодарность за то, что они вырастили нас такими, дали нам то, что мы сейчас уже передаём нашим детям", - добавил он.

"За все время прохождения конкурса в нём приняли участие более 160 семей. И не было ни одного раза, чтобы тюменская семья не заняла бы первое место на всероссийском этапе", - рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Отметим, что семьи-победители конкурса прошлых лет продолжают активно участвовать в жизни Тюменской области и становятся участниками всех крупных социальных мероприятий. Так, награду лидерам номинации "Сельская семья" вручил победитель 2023 года Вячеслав Рыбин.

"Оценивая конкурсные материалы, мы восхищались каждой семьёй, тем, какие вы искренние, креативные и, самое главное - счастливые. Параллельно вспоминали и своё участие, как мы готовились, как ждали результаты - это было одно из самых сложных испытаний", - поделился он.

Напомним, что конкурс проходит по инициативе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, рассмотрит оргкомитет всероссийского конкурса для участия в федеральном этапе. Семьи, победившие в финальном этапе, отправятся в столицу на награждение.

Николай Ступников