В Тюменской области усиливают взаимодействие между тремя кластерами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Стратегическую сессию "День кластерной политики Тюменской области" провели для 40 участников нефтегазового, строительного и креативного кластеров в Тюменском технопарке 11 июня. Участники решали, что нужно делать для увеличения взаимодействия разных игроков рынка.

"Основная задача кластеров и поддерживающей инфраструктуры – слышать и понимать задачи бизнеса. Сформировалось большое количество инвестиционных ниш, их нужно заполнять. Это еще связано и с импортоопережением. Для этого нужно находиться в диалоге. Это новые стимулы для развития экономики региона. Большой экономический эффект дают только комплексные проекты", - рассказал начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестполитики Тюменской области Герман Прочный.

В Тюменской области в 2020 г. создали центр кластерного развития. Первый кластер – нефтегазовый – появился в 2021 г. Через три года - креативный и строительно-индустриальный. Первый опыт сотрудничества нефтяников и креативщиков наблюдали во время проведения Промышленно-энергетического форума TNF в 2024 г. Площадка для креативных индустрий будет работать и в этот раз.

"Центр кластерного развития Тюменской области станет интегратором для участников трех кластеров. Это институт, созданный для того, чтобы координировать и объединять нас. Мы уже сейчас обсуждаем активности креативного кластера на форуме. Теперь осталось предложить такие же активности строительному кластеру. И те мероприятия, что проводят коллеги, могут стать площадкой для нас", - уверен генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

В кластер на сегодня входят около 200 компаний из разных регионов.

Взаимодействие между участниками кластеров позволит оперативно получать информацию о действующих в регионе и стране инструментах поддержки, успешно решать производственные кейсы, отвечать на запросы экономики.

По словам гендиректора Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлии Ахметовой, ценность стратегической сессии - в создании комплексного продукта.

"Компании могут одновременно работать с несколькими сегментами заказчика. И сегодня во время мозгового штурма выработаем оптимальные пути взаимодействия между тремя кластерами. Это важно бизнесу, чтобы предоставить ему наилучшие инструменты поддержки, быть в едином информационном поле и строить смежные кооперационные цепочки", - уточнила Ахметова. За год и два месяца в кластер вошли около 80 компаний из разных регионов, а всего их в периметре — 750.

Креативные индустрии не могут полноценно развиваться без остальных отраслей экономики, считает заместитель гендиректора Тюменского агентства развития креативных индустрий Денис Захаров.

"Наша главная задача – чтобы наши креативные предприниматели получали контракты, зарабатывали деньги, могли масштабировать бизнес. В Тюменской области есть большой потенциал для этого. Чаще всего компании нефтегазовой и строительной отраслей пользуются такими услугами креативных индустрий, как медиасопровождение, информационные технологии, реклама, маркетинг и дизайн", - сказал Захаров.

Более 40 компаний входят в Креативный кластер.

Несколько часов длилась стратсессия участников кластеров. По итогам представители бизнеса внесли свои решения, которые включат в план работы регионального центра кластерной политики.

Анжела Лебедева