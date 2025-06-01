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4 тыс. 846 малышей родилось в Тюмени с начала года

Общество, 20:18 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

976 новорожденных зарегистрировали в Тюмени за май. Всего с начала года в областном центре родилось 4 тыс. 846 детей, сообщает городская администрация.

За пять месяцев увеличилось количество бракосочетаний: 2 тыс. 151 свадьба против 1 тыс. 959 в прошлом. За май "да" сказали 495 пар. Это на 90 пар больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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# дети , новорожденные , свадьбы

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