Тюменская молодежь чаще всего смотрит боевики и фантастику

| Фото: Александр Остапенко | Фото: Александр Остапенко

Кинопредпочтения жителей Тюменской области этой весной выяснили компания МТС совместно с онлайн-кинотеатром KION. Юноши предпочитали смотреть боевики и фантастику, а дамы старшего возраста – мелодрамы.

Самыми популярными сериалами у тюменцев стали" "Хрустальный" (18+) с Антоном Васильевым, "Солдатская мать" (16+) с Анной Каменковой и "Почка" (18+) в главной роли с Любовью Аксеновой. Также у любителей кино пользовался спросом сериал "Актерище" о мужской вражде и "Первый номер" (18+) о значимости глянца. Из фильмов жители региона предпочитали смотреть "Почтарь" (12+), "Мастер и Маргарита" (12+), "Кончится лето" (18+), "Море на двоих" (12+) и "Батя 2. Дед" (16+). В топ телеканалов этой весной вошли "Первый канал", "Домашний", "РЕН".

Согласно исследованию, наиболее популярными киножанрами среди мужчин стали боевик и фантастика, причем жанр фантастики одновременно стал самым "молодым" ― его чаще всего смотрели тюменцы в возрасте от 18 до 24 лет. Самым "зрелым" жанром стала драма, ее смотрели преимущественно женщины (56 %) в возрасте от 35 до 44 лет.