Тюменский врач переехал в Уват благодаря федеральному проекту "Медицинские кадры"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой врач, выпускник ТГМУ 2024 года Герман Веселов переехал работать в Уват из Тюмени. С переездом помог федеральный проект "Медицинские кадры" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба уватской Областной больницы № 20.

Молодой специалист стал работать врачом-терапевтом. Ему предоставили жильё, часть оплаты за которое компенсирует медучреждение в рамках социальных программ поддержки.

"Меня здесь устраивает всё: я чувствую больше свободы и получаю удовольствие от общения с пациентами. В селе есть возможность глубже узнать своих пациентов и помочь им не только в лечении, но и в профилактике заболеваний", - рассказал Герман Веселов.

Он продолжает своё образование в аспирантуре по специальности "Биохимия". Его увлекает наука, а жизнь и работа в селе открывают широкие горизонты для исследований и наблюдений. Он находит множество интересных тем, связанных с местной медициной и особенностями здоровья населения.