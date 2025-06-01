Около тысячи ялуторовских детей посетили программу "Лето в музее"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около тысячи детей посетили программу "Лето в музее" в Ялуторовском музейном комплексе, сообщает пресс-служба учреждения.

Ребята угадывали музейные предметы в ходе экскурсии по истории города, из букв составляли имя и фамилию известного купца, совершали виртуальное путешествие и учились играм ХIХ века, посещали мастер-классы.

Программа будет работать до 31 августа. Телефоны для справок и заявок: (34535) 2-01-94, 3-27-50, 2-03-65, 3-25-58.