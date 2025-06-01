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Около 73 тысяч рублей готовы платить менеджерам в Тюмени

Общество, 14:48 13 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

171 место для менеджеров без указания специализации есть организациях Тюменской области. Им готовы платить до 73 тыс. 599 рублей.

Как сообщает "Вслух. ру", могут трудоустроиться 105 менеджеров по персоналу, для них предусмотрен заработок до 49 тыс. Менеджеры в коммерческой деятельности будут получать до 61 тыс., менеджеры по продажам – до 59 тыс. Открыто 34 и 103 вакансии соответственно. Кроме того, есть работа для 16 менеджеров в финансово-экономических и административных подразделениях. У них заработок составит до 50 тыс. руб.. Менеджер по рекламе сможет получать до 120 тыс. рублей, требуется один специалист.

Всего в банке вакансий службы занятости 148 рабочих специальностей и 189 профессий служащих.

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