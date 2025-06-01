  • 13 июня 202513.06.2025пятница
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменцам рассказали, какие работы в саду нужно проводить

Общество, 15:47 13 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области рассказали, какие работы уже можно проводить, чтобы получить большой урожай.

"В начале июня появляются гусеницы плодожорки, листовертки и других вредителей, желающих полакомиться молодыми завязями. Также нередко с приходом тепла наблюдается лет гусениц шелкопряда на паутинках. Если не принять меры борьбы с этими вредителями, то есть риск потерять не только урожай, но и сами деревья. Вариантов несколько. Лучше использовать биологические препараты: Лепидоцид, Битоксибациллин или Фитоверм. Эти препараты действуют эффективно, но при этом не вредят человеку. Если ситуация вышла из-под контроля, и речь идет уже о спасении не урожая, а всего дерева, то стоит применить химический инсектицид, например, Децис Профи. Эти приемы помогут избавиться еще и от тли", - рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Как сообщает "АиФ/Тюмень", кроме вредителей в начале лета на яблоне начинает проявляться такое заболевание как парша. Проявляется она в виде небольших коричневых пятен. Для борьбы с паршой необходима обработка медьсодержащим препаратом. Например, бордоской жидкостью.

Не нужно забывать о подкормках. Все садовые культуры благодарно отзовутся на некорневую обработку раствором гумата с микроэлементами. Это укрепит растения и позволит в полной мере использовать макроэлементы. В засушливые периоды нужно осуществлять дополнительно полив растений. Для этого можно разместить под деревом ведро с небольшими отверстиями и наполнить водой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# огород , сад , усадьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 13.06.2025Около тысячи ялуторовских детей посетили программу "Лето в музее"
19:09 13.06.2025Сергея Захарченко избрали атаманом Отдельского казачьего общества Тюменской области
18:47 13.06.2025Тюменских аграриев приглашают на Международную агропромышленную выставку
18:11 13.06.2025Усилитель сигнала дронов доставили тюменским бойцам в зону СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора