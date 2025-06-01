Тюменцам рассказали, какие работы в саду нужно проводить

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области рассказали, какие работы уже можно проводить, чтобы получить большой урожай.

"В начале июня появляются гусеницы плодожорки, листовертки и других вредителей, желающих полакомиться молодыми завязями. Также нередко с приходом тепла наблюдается лет гусениц шелкопряда на паутинках. Если не принять меры борьбы с этими вредителями, то есть риск потерять не только урожай, но и сами деревья. Вариантов несколько. Лучше использовать биологические препараты: Лепидоцид, Битоксибациллин или Фитоверм. Эти препараты действуют эффективно, но при этом не вредят человеку. Если ситуация вышла из-под контроля, и речь идет уже о спасении не урожая, а всего дерева, то стоит применить химический инсектицид, например, Децис Профи. Эти приемы помогут избавиться еще и от тли", - рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Как сообщает "АиФ/Тюмень", кроме вредителей в начале лета на яблоне начинает проявляться такое заболевание как парша. Проявляется она в виде небольших коричневых пятен. Для борьбы с паршой необходима обработка медьсодержащим препаратом. Например, бордоской жидкостью.

Не нужно забывать о подкормках. Все садовые культуры благодарно отзовутся на некорневую обработку раствором гумата с микроэлементами. Это укрепит растения и позволит в полной мере использовать макроэлементы. В засушливые периоды нужно осуществлять дополнительно полив растений. Для этого можно разместить под деревом ведро с небольшими отверстиями и наполнить водой.