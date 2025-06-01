Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 12 июня
Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 12 июня, сообщает Уралуправтодор.
На территории федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск днем температура воздуха +30..+34 градуса. Прогнозируются грозы, дожди, порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных районах возможен град. 13 июня температура воздуха составит +30..+33 градуса.
На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное патрулирование автодорог. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.