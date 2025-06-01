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Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 12 июня

Общество, 19:45 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 12 июня, сообщает Уралуправтодор.

На территории федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск днем температура воздуха +30..+34 градуса. Прогнозируются грозы, дожди, порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных районах возможен град. 13 июня температура воздуха составит +30..+33 градуса.

На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное патрулирование автодорог. Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.

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