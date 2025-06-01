В Тюменской области более 8 тысяч медиков вышли на пенсию досрочно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 173 медработника вышли на пенсию досрочно в Тюменской области. Право выйти на пенсию досрочно по старости имеют медицинские работники со специальным медицинским стажем работы: не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, а также не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Пенсия для медицинских работников назначается независимо от возраста, однако срок её назначения определяется с момента выработки специального стажа. Например, врач, выработавший необходимый стаж в 2025 году, сможет оформить пенсию в 2030 году, то есть через пять лет после выработки специального стажа в соответствии с поэтапным повышением пенсионного возраста", — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Подать заявление о назначении страховой пенсии досрочно можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или в МФЦ.