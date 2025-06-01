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Госавтоинспекция рекомендует пожилым тюменцам отказаться от дальних поездок в жару

Общество, 09:04 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с жаркой погодой на федеральных и региональных автодорогах сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области останавливают автомобили, чтобы оценить состояние водителей, а также дать им нужные рекомендации.

Автоинспекторы рекомендуют чаще отдыхать и пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.

"Запланированы совместные выезды с медицинскими работниками, они дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление", - отметил руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Также автоинспекторы доводят прогноз погоды и дорожную обстановку на трассах через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона в машинах дальнобойщиков.

Жаркая погода может стать фактором риска для водителей, въезжающих из северных округов - они не готовы к резким изменением погоды, их внимание рассеивается, а реакция замедляется.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , жара

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