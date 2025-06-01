Похитителя запасных колёс задержали полицейские в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре сообщения о кражах запасных колёс с автомобилей Нива и УАЗ поступило в полицию Тюмени. Ущерб составил около 70 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель п. Богандинский.

Мужчина взял в аренду автомобиль KIA, на нём он передвигался на нем по городу и во дворах жилых домов совершал кражи, загружал колеса и скрывался.

Задержанный признался, что украденное он продал, а деньги потратил. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Сотрудники полиции полагают, что мужчина причастен и к другим преступлениям.