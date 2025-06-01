Александр Моор: в Ишиме живут отзывчивые и трудолюбивые люди
Ишим – город с богатой историей и сильным характером. Один из старейших и третий по численности в Тюменской области. Здесь живут отзывчивые, трудолюбивые люди, которые по-настоящему любят свой город и делают всё, чтобы он развивался.
Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляю земляков из Ишима с Днём города, который они отмечают 14 июня.
"Прошлый год показал, насколько вы сплочённые и ответственные: Ишим уверенно выдержал рекордный паводок. В этом году снова не подвели и вместе отстояли город перед стихией", - добавил глава региона.
Сегодня Ишим активно участвует в реализации нацпроектов. Обновляются школы, строится современная поликлиника, благоустраиваются дворы и общественные пространства.
Отметим также, что в настоящее время Ишим входит в топ-10 средних городов Российской Федерации по уровню комфортности городской среды.