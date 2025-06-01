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Арт-пространство "Подземка" откроется на набережной Туры

Общество, 11:45 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое арт-пространство "Подземка" на втором ярусе парковки у набережной Туры откроется 28 июня. Здесь будут проходить выставки, танцевальные баттлы, ретро-автопоказы, лекции и мастер-классы.

До официального открытия в "Подземке" пройдёт серия мероприятий. Здесь уже состоялся фестиваль граффити, объединивший более 20 художников из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Красноярска и Москвы, пишет "Тюменская область сегодня".

Два дня райтеры преображали локацию, чтобы она приобрела характер и стала похожа на подземное метро прямо в центре Тюмени. Благодаря художникам здесь проявились разные стили – есть классика, есть современность.

"Важно понимать, что это место создается сообществами для горожан и гостей города. Фестиваль граффити – пример, как можно внести вклад в его формирование", – пояснил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

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# арт-пространство , набережная , парковка

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