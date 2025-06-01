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Полтора килограмма лосося вынес неизвестный из магазина в Тюмени

Происшествия, 11:19 14 июня 2025

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Сотрудники отдела полиции № 7 Тюмени устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мужчина похитил 1,5 кг лосося в магазине "Монетка" по ул. Федюнинского, 7 в Тюмени. Если Вам известно местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 291-120, либо 102.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

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# кража , розыск

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