Около восьми километров дорог Ялуторовского округа ждёт ремонт в 2025 году

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Около восьми километров дорог в Ялуторовском округе будут отремонтированы в 2025 году. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, ремонтные работы ждут четыре участка на трёх автомобильных дорогах.

Это Ялуторовск - Ярково (с 12 по 14 км и с 50 по 52 км), Шадринск - Ялуторовск (со 183 по 186 км), а также Зиново - Южное (с 4 по 12,5 км).