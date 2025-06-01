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Около восьми километров дорог Ялуторовского округа ждёт ремонт в 2025 году

Общество, 16:46 14 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Около восьми километров дорог в Ялуторовском округе будут отремонтированы в 2025 году. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, ремонтные работы ждут четыре участка на трёх автомобильных дорогах.

Это Ялуторовск - Ярково (с 12 по 14 км и с 50 по 52 км), Шадринск - Ялуторовск (со 183 по 186 км), а также Зиново - Южное (с 4 по 12,5 км).

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# ремонт дорог

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