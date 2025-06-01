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Шесть техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области за прошедшие сутки

Происшествия, 14:11 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть техногенных пожара зафиксировано в Тюменской области за прошедшие сутки, сообщает МЧС России по региону. На пожарах эвакуированы пять человек.

В первом часу ночи 13 июня поступило сообщение о пожаре хозпостройке в СНТ "Меркурий". Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание.

Во втором часу ночи в с. Дегтярево в Тобольском районе. На ул. Центральная горел жилой дом. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранним утром в Тюмени на ул. Матмасовская произошел пожар жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 36 кв. м. Пострадавших нет. Причину устанавливают.

В четвертом часу дня поступило сообщение о пожаре п. Боровский Тюменского округа. На ул. Мира горел мусор. Огонь повредил гараж. Общая площадь пожара - 17 кв. м. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Вечером того же дня в с. Успенка произошёл пожар в автомобиле "ВАЗ-2115". Огонь повредил машину на площади 4 кв. м. Предварительная причина пожара - занесение открытого источника огня.

Около семи часов вечера в Тобольске произошёл пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Огонь ликвидирован на площади 20 кв. м. Эвакуированы пять человек, пострадавших нет. Предварительная причина - замыкание.

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