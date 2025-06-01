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20 плиток шоколада вынес тоболяк из магазина

Происшествия, 15:45 14 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в краже из сетевого магазина задержан в Тобольске, сообщает УМВД по Тюменской области. Общая сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

В полицию обратился представитель торговой точки. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный за два дня похитил более 20 плиток шоколада, а также другие кондитерские изделия и фрукты.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Тоболяк вину признал и пояснил, что все товары он похитил для личного употребления.

Возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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