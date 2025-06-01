20 плиток шоколада вынес тоболяк из магазина
Подозреваемый в краже из сетевого магазина задержан в Тобольске, сообщает УМВД по Тюменской области. Общая сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.
В полицию обратился представитель торговой точки. При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что неизвестный за два дня похитил более 20 плиток шоколада, а также другие кондитерские изделия и фрукты.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Тоболяк вину признал и пояснил, что все товары он похитил для личного употребления.
Возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.