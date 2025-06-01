Областной Сабантуй широко празднуют в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старт областному национальному празднику Сабантуй дали на Базарной площади в Тобольске 14 июня. Его отмечают широко. На праздник съехались участники и гости со всей Тюменской области.

Этот праздник – яркое проявление татарской национальной идентичности, отражение богатейшего культурного наследия народа. Его традиции прочно вошли в культурный код Тюменской области, сказал заместитель главы региона Павел Белявский, зачитывая приветственные слова губернатора Александра Моора.

"Сабантуй объединяет, позволяет ощутить сопричастность к истории и опыту прошлых поколений. В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества и Год героев в Тюменской области мы вспоминаем вклад каждого народа нашей страны в Великую Победу над фашизмом, в достижения послевоенного и нашего времени. Именно такие герои, как Хабибулла Хайруллович Якин, Рустам Галиевич Сайфуллин вдохновляют нас твердо защищать интересы Отечества, укреплять единство народов и строить сильную и независимую Россию", – подчеркнул Павел Белявский.

Сабантуй – всегда место встречи друзей, здесь рады каждому гостю. Пусть сегодняшний праздник станет незабываемым торжеством труда, культуры, спорта, внесет вклад в укрепление дружбы народов региона, заключил заместитель губернатора.

"Для Тобольска великая честь встречать областной Сабантуй", - сказал глава города Петр Вагин и поприветствовал делегации муниципальных образований.

“Сабантуй является тем праздником, который объединял людей со времен наших предков. Он обозначает не только окончание весенних полевых работ и начало жаркого лета, но и дружбу, взаимодействие, теплое отношение друг к другу”, – отметил Петр Вагин.

Приехал поздравить тоболяков с праздником Герой России Рустам Сайфуллин. Ему вместе с ветераном специальной военной операции Ильшатом Ниязовым предоставили почетное право поднять флаг областного Сабантуя.

"Знаю, что у многих родные и близкие сейчас находятся в зоне специальной военной операции. У нас, сибиряков, есть возможность собираться здесь, потому что сейчас наши отцы, братья, у кого-то внуки защищают нас. Прошу тех, у кого родные находятся там, пожелать от меня уверенности при выполнении боевых задач. Тем, кто сейчас в госпиталях, – скорейшего выздоровления и восстановления", – заключил Герой России.

Программа праздника насыщенна. Муниципальные образования Тюменской области развернули на ул. Мира интерактивные экспозиции. Состоялись конно-спортивные состязания. Внимание гостей привлекают силачи, выполняющие различные задания в ходе турнира по силовому экстриму "Арангул батыр". В программу традиционно вошла национальная борьба на поясах "Корэш".

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Инна Пахомова