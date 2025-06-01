Гости областного Сабантуя в Тобольске могут помочь бойцам СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гости областного национального праздника Сабантуй в Тобольске могут помочь бойцам специальной военной операции. В рамках события работает военно-патриотическая выставка “Служу России”.

Представители тобольского отделения общественной организации “Ветераны-пограничники Тюменской области” выставили образцы вооружения, начиная со времен Великой Отечественной войны, заканчивая сегодняшним днем – тем, что используются на специальной военной операции. Гости праздника могут увидеть элементы обмундирования пограничных войск.

“Интерес у публики очень большой. Подходят все, как говорится, от мало до велика. Люди фотографируются. Такие выставки нужны, чтобы привлекать молодежь, заинтересовать военными профессиями. Такие экспонаты как у нас есть не во всех школах”, – поделился председатель тобольского отделения общественной организации Александр Шахматов.

Ветераны-пограничники активно собирают гуманитарную помощь для подразделений. Работают по заявкам. В выставке принимают участие и члены волонтерской группы “Оберег”. Ее участники плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и отправляют все это СВО.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководит группой “Оберег” Валерий Мартюгов. Костяк составляют 25 человек. Средний возраст участника группы – 65 лет. В городе действуют две точки “Оберега”: мкр-н Иртышский, д. 6 и ДК “Речник”.

“Плетением масксетей занимаемся уже полтора года. Отправили на фронт около 800 этих изделий и около трех тысяч окопных свечей. Постоянные участники группы сдают на приобретение материалов по 500, 1 000 рублей ежемесячно. Помогают и предприятия. Так, Тобольский речной порт сделал станки, на которых мы плетем”, – поделился Валерий Мартюгов.

Ежемесячно волонтерская группа отправляет на фронт примерно 90-100 сетей. Отправку в зону СВО осуществляют в основном через Совет ветеранов города

“Отправляем адресно. Есть обратная связь, ребята сообщают, что получили груз. Видели у нас флаг? Там подписи ребят, которые приезжали с фронта в отпуск. Они приходили к нам в группу пообщаться за кружкой чая. Обратная связь очень важна для нас. А самое главное, спасенные жизни ребят. Для этого мы все и делаем, чтобы ребята вернулись домой живыми, поэтому группа называется “Оберег”.

Желающие могли присоединиться к акции по сбору помощи военнослужащим “Подари тепло солдату”. Можно перечислить деньги или передать продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, белье, термосы. Пункт приема расположен по адресу: 9-й мкр-н, дом 36, офис 136 (Центр добровольческого движения Тобольска). Режим работы: вт - чт с 14 до 17 часов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, областной национальный праздник Сабантуй широко празднуют в Тобольске 14 июня. Старт дали на Базарной площади. На праздник съехались участники и гости со всей Тюменской области. В 2025 году Сабантуй посвящен Году героев в Тюменской области и юбилею Победы в Великой Отечественной войны.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова