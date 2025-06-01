  • 14 июня 202514.06.2025суббота
  • USD79,0028
    EUR90,0068
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Гости областного Сабантуя в Тобольске могут помочь бойцам СВО

Общество, 15:46 14 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гости областного национального праздника Сабантуй в Тобольске могут помочь бойцам специальной военной операции. В рамках события работает военно-патриотическая выставка “Служу России”.

Представители тобольского отделения общественной организации “Ветераны-пограничники Тюменской области” выставили образцы вооружения, начиная со времен Великой Отечественной войны, заканчивая сегодняшним днем – тем, что используются на специальной военной операции. Гости праздника могут увидеть элементы обмундирования пограничных войск.

“Интерес у публики очень большой. Подходят все, как говорится, от мало до велика. Люди фотографируются. Такие выставки нужны, чтобы привлекать молодежь, заинтересовать военными профессиями. Такие экспонаты как у нас есть не во всех школах”, – поделился председатель тобольского отделения общественной организации Александр Шахматов.

Ветераны-пограничники активно собирают гуманитарную помощь для подразделений. Работают по заявкам. В выставке принимают участие и члены волонтерской группы “Оберег”. Ее участники плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и отправляют все это СВО.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководит группой “Оберег” Валерий Мартюгов. Костяк составляют 25 человек. Средний возраст участника группы – 65 лет. В городе действуют две точки “Оберега”: мкр-н Иртышский, д. 6 и ДК “Речник”.

“Плетением масксетей занимаемся уже полтора года. Отправили на фронт около 800 этих изделий и около трех тысяч окопных свечей. Постоянные участники группы сдают на приобретение материалов по 500, 1 000 рублей ежемесячно. Помогают и предприятия. Так, Тобольский речной порт сделал станки, на которых мы плетем”, – поделился Валерий Мартюгов.

Ежемесячно волонтерская группа отправляет на фронт примерно 90-100 сетей. Отправку в зону СВО осуществляют в основном через Совет ветеранов города

“Отправляем адресно. Есть обратная связь, ребята сообщают, что получили груз. Видели у нас флаг? Там подписи ребят, которые приезжали с фронта в отпуск. Они приходили к нам в группу пообщаться за кружкой чая. Обратная связь очень важна для нас. А самое главное, спасенные жизни ребят. Для этого мы все и делаем, чтобы ребята вернулись домой живыми, поэтому группа называется “Оберег”.

Желающие могли присоединиться к акции по сбору помощи военнослужащим “Подари тепло солдату”. Можно перечислить деньги или передать продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, белье, термосы. Пункт приема расположен по адресу: 9-й мкр-н, дом 36, офис 136 (Центр добровольческого движения Тобольска). Режим работы: вт - чт с 14 до 17 часов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, областной национальный праздник Сабантуй широко празднуют в Тобольске 14 июня. Старт дали на Базарной площади. На праздник съехались участники и гости со всей Тюменской области. В 2025 году Сабантуй посвящен Году героев в Тюменской области и юбилею Победы в Великой Отечественной войны.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Сабантуй , СВО , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 14.06.2025В Заводоуковске тушили условный пожар в пятиэтажке
16:46 14.06.2025Около восьми километров дорог Ялуторовского округа ждёт ремонт в 2025 году
16:15 14.06.2025Сообщения о плесени и гниении полов в модульных домах проверяет Следственный комитет Тюменской области
15:46 14.06.2025Гости областного Сабантуя в Тобольске могут помочь бойцам СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора