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Тюменский филолог объяснила, как развить навык публичных выступлений

Общество, 15:48 15 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как развить навык публичных выступлений рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Впрочем, по ее словам, даже лингвист не всегда говорит без запинок.

"Огромный багаж прочитанных книг, наблюдение за языком и собственная речь – это не всегда совпадающие вещи. Лингвист прежде всего учёный. А учёный не обязательно говорит гладко. Он может формулировать мысли прямо в момент речи, подбирать слова на ходу", – рассказала филолог изданию "Тюменская область сегодня".

Даже у тех, кто профессионально занимается словом, в устной речи бывают паузы, слова-паразиты, и это часть нормального процесса мышления. А вот свободное публичное выступление – совсем другое умение.

"Навык публичных выступлений – это отдельная история. Недаром существуют тренеры по ораторскому мастерству. Публичное выступление требует практики. Если уж давать совет – он один: практиковаться как можно чаще", – подчеркнула Наталья Кузнецова.

Интересно, что постоянное чтение художественной литературы, по её словам, не гарантирует лёгкости в речи. Сам процесс обогащает словарный запас, образность. Но нужно уметь ориентироваться в моменте.

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# ораторское искусство , филология , художественное чтение

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