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Более тысячи экстренных вызовов приняли бригады скорой в выходные

Общество, 10:45 16 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 347 жителей Тюмени и Тюменского района обратились в скорую помощь в длинные выходные - с 12 по 15 июня. 1 тыс. 169 вызовов поступили в экстренной форме, остальные - в неотложной, сообщает областной департамент здравоохранения.

В стационары за эти дни доставлены 1 тыс. 120 пациентов. В 840 случаях состояние обратившихся в скорую не представляло опасности для жизни, такие вызовы традиционно передают в поликлиники по месту жительства.

Еще 147 человек врачи оперативного отдела проконсультировали удаленно.

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# здравоохранение , скорая

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