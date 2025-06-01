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Выпускница тюменской школы стала первой в регионе 200-балльницей на ЕГЭ

Общество, 11:07 16 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Выпускница тюменской школы № 17 Екатерина Рахматуллина стала первой 200-балльницей на ЕГЭ в Тюменской области. Она набрала максимальное количество баллов за единые госэкзамены по русскому языку и химии.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Максимальные 100 баллов по предмету получили пять выпускников.

"В регионе удалось практически вдвое сократить численность ребят, не преодолевших минимальную границу баллов. Это итог системной работы педагогов и упорства самих ребят, которые очень старательно готовились к этим важным экзаменам", - написал глава региона.

Он пожелал ребятам успехов в сдаче остальных экзаменов.

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# Александр Моор , выпускники , ЕГЭ , экзамены

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