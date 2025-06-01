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Тюменцы получили грант в 50 тыс. рублей на развитие проекта "Эль соседо"

Общество, 11:18 16 июня 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Модуль Start-up завершили студенты первого курса образовательного трека "Капитаны" ТюмГУ. Они представили комиссии, включающей тюменских предпринимателей, восемь проектов — от IT-разработок до идей по сохранению культурного наследия Сибири, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Весь семестр ребята работали над созданием и реализацией своих первых действующих проектов. Три команды выиграли мини-гранты на реализацию своих идей. 50 тыс. рублей получил проект "Эль Соседо", над которым работали Карина Казанцева, Герман Хасанов, Маргарита Агапова, Кирилл Калашников, Марина Батура, Дарья Богомолова. На сайте проекта студенты смогут найти соседей по квартире, а умные технологии позволят им сделать этот процесс быстрее и удобнее.

30 тыс. рублей выиграл бренд современной одежды с сибирскими корнями "Баско". Дизайны изделий не просто отсылают к традициям малой Родины, они делают своих обладателей причастными к культуре Сибири. В состав команды вошли София Саевец, Маргарита Толстопятова, Павел Макаренко, Ева Усачева.

Грант в 20 тыс. рублей выиграл проект "Hunimal" — уникальная мастерская украшений ручной работы, специализирующаяся на создании изделий из слепков носиков и лапок домашних животных из эпоксидной смолы. Авторы — Наталья Третьякова, Полина Осецкая, Стас Невидицин, Кирилл Куклин.

Напомним, Start-up — это модуль первого курса, в рамках которого студенты проходят обучение и из простых задумок создают реальные бизнес-проекты.

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# гранты , проекты , студенты , ТюмГУ

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