В Тюменской области приостановили регистрацию ветеринарной кормовой добавки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Регистрацию ветеринарной кормовой добавки "МеноМет" китайского производителя приостановили в Тюменской области. Препарат оказывает гепатопротекторное и метаболическое действие, снижая риск нарушения обмена веществ крупного рогатого скота.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, кроме того, запрещается перемещение или оборот данной кормовой добавки. Учетная серия 156-2-8.16-7680, регистрационный № ПВИ-2-8.16/04821 от 26.09.2016 с бессрочным сроком действия государственной регистрации, разработчик/производитель "Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd." (Китай).

При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо незамедлительно проинформировать управление по телефону (3452) 43-97-82 или e-mail vtngit72@fsvps.gov.ru.