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Тюменские ученые изучают нагульно-нерестовую миграцию ценных сиговых рыб на Ямале

Общество, 10:35 17 июня 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Нагульно-нерестовую миграцию ценных сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна изучат ученые тюменского филиала ВНИРО. Специалисты лаборатории рыбохозяйственной экологии работают на исследовательском судне у села Ямбура Приуральского района ЯНАО.

Как сообщает филиал, в этом месте Обь сужается, и ихтиологи могут фиксировать проход максимального количества рыбы. Ученые уже 55 лет фиксируют на этой территории динамику состояния популяций и численности запаса всех видов.

В ходе экспедиции ученые тюменского филиала ВНИРО проводят контрольные ловы и выполняют биологический анализ выловленных особей и массовые промеры, проводят первичную обработку гидробиологических проб. В комплексные исследования входит и оценка количества рыбы, ее концентрации и распределения. Для этого используют современный гидроакустический комплекс. Съемку эхолотом проводят в разных точках реки.

Собранный ихтиологический материал будет использован для молекулярно-генетических исследований.

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# Тюменский филиал ВНИРО

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