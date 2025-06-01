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Мастер-классы и встречи с психологом пройдут в социальных гостиных в Тюмени

Общество, 20:32 16 июня 2025

В Тюмени продолжают работать социальные гостиные на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики. В ближайшую неделю запланированы мастер-классы и встречи, а желающие смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей.

Так, 17 июня в детско-юношеском центре "Вероника" (ул. Герцена, 63/1) в 13 часов начнется мастер-класс "Здоровая спина". В детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) 18 июня с 11 часов желающие могут поучаствовать в кулинарном мастер-классе, 20 июня в 13 часов 30 минут стартует мастер-класс "Пилатес". В центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) 22 июня с 10 до 13 часов пройдут встречи с психологом.

Плетение маскировочных сетей продолжится в течение недели в детско-юношеском центре "Вероника" (ул. Герцена, 63/1), в центре "Авангард" (ул. Энергетиков, 45а) и в клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

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# социальные гостиные

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