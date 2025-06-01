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Тюменские учителя получают губернаторскую выплату за подготовку стобалльников

Общество, 16:37 16 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

100 баллов за Единый госэкзамен - результат работы как учащегося, так и педагога. Поэтому в Тюменской области губернаторскую выплату в 100 тыс. рублей наряду с ребятами-стобалльниками получают подготовившие их учителя.

Средства на эти цели ежегодно выделяют по поручению губернатора Александра Моора. В 2024 году такое поощрение получили 66 педагогов, сообщает информационный центр областного правительства.

"Мы стараемся раскрывать потенциал детей – строим новые школы, внедряем современные технологии обучения, создаем профильные классы. Но никаких достижений бы не было без наших педагогов. За блестящими успехами выпускников стоит не только их труд, но и наставников", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают более 12 тысяч выпускников Тюменской области. Экзамен проходит в 54 пунктах.

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# 100 баллов , Александр Моор , ЕГЭ , ученики , учителя

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