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Владимир Путин присвоил почетное звание тюменцу Михаил Паутову

Общество, 17:43 16 июня 2025

скриншот видео kremlin.ru | Фото: скриншот видео kremlin.ru

Директору ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" Михаилу Паутову присовено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Владимир Путин , почетное звание

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