Новый светофор заработал на ул. Вьюжной в Тюмени

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Новый светофор установили на перекрестке ул. Вьюжной и Василия Подшибякина в микрорайоне Тюменская слобода.

"Очень вовремя. В период летних каникул будет обеспечена безопасность дорожного движения. Перед новым учебным годом и водители и пешеходы успеют привыкнуть к дорожному помощнику, а родители с детьми закрепят знания при переходе на сигналы светофора", - цитирует одного из жителей города администрация Тюмени.

К монтажу устройства для регулирования транспортных и пешеходных потоков приступили еще на прошлой неделе. В ночь с 16 на 17 июня светофор заработал.